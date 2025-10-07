Caminatas, baile y talleres de memoria en Abegondo
Los talleres de memoria y de baile y las rutas saludables conforman el programa de envejecimiento activo del Concello de Abegondo. La oferta busca brindar alternativas de ocio que promuevan la salud física y mental y la participación social de los vecinos mayores. Como parte del programa, una treintena de personas participaron en la primera de las rutas, que abarcó un tramo del Camino de Santiago en dirección Ardemil. La actividad continuará en las próximas semanas con dos nuevas salidas. La segunda ruta será el viernes 10 de octubre, en la que los caminantes continuarán su recorrido hacia Ordes. La última salida será el viernes 24 de octubre, cuando emprenderán la ruta hacia Sigüeiro. El Concello ofrece también talleres de memoria en Abegondo, Viós y Sarandós y clases de baile en el salón San Tirso. Los interesados pueden apuntarse en Servizos Sociais o en el 981 64 79 09.
