Cerceda presenta los días 9 y 15 un curso de empleo en el polígono

RAC

Cerceda

El Concello de Cerceda prepara para los días 9 y 15 de este mes ‘Activaverde’, un proyecto en colaboración con la Xunta para impulsar la empleabilidad de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas. La presentación del plan se llevará a cabo en el salón de actos del vivero de empresas municipal de Cerceda, en el polígono de O Acevedo, en horario de 17.30 a 19.00 horas. El Ayuntamiento anima a las personas desempleadas o en busca de nuevas oportunidades a participar en la reunión. Los interesados podrán inscribirse en la página web activaverde.gal/xornadas-presentacion/.

