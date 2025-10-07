Comida solidaria con «asistencia récord»
La Asociación contra el Cáncer de Bergondo celebra la «asistencia récord» a la comida solidaria que se celebró este domingo para recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad. El colectivo agradece el «compromiso y generosidad» de todos los asistentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Cata de chiles picantes en Oleiros: «Creo que mis papilas gustativas ya no están»
- Al estilo Betanzos y sin cebolla: así es la mejor tortilla de patatas de España
- El vial para conectar Icaria costará 326.000 euros
- Riquezas e historias del Xalo, a golpe de ‘click’