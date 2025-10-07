Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comida solidaria con «asistencia récord»

La Asociación contra el Cáncer de Bergondo celebra la «asistencia récord» a la comida solidaria que se celebró este domingo para recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad. El colectivo agradece el «compromiso y generosidad» de todos los asistentes.

