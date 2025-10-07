Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras

Una explotación de ganado vacuno lechero ubicada en As Travesas, en Carral, tramita su ampliación: proyecta construir nuevas instalaciones y pasar de tener capacidad para alojar a 220 vacas lecheras y la recría equivalente a 65 a poder alojar a 542 vacas y la recría de equivalente a 170. La Xunta descarta que las instalaciones previstas y su actividad vayan a suponer efectos adversos significativos si se siguen las medidas indicadas, por lo que exime al proyecto, promovido por As Travesas Agropecuaria, de someterse al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

Las obras previstas consisten en la construcción de una corte de 9.323 metros cuadrados, una estercolera de 750, una fosa de purines de 12.600 metros cúbicos, dos silos forrajeros de 6.646 metros cúbicos, un almacén de 300 metros cuadrados y la demolición de dos almacenes existentes. Las nuevas instalaciones se sumarán a las que ya tiene la explotación. Una parte de los 18.735 metros cúbicos de purín y los 860.000 metros cúbicos de estiércol que se generan en la explotación se emplearán como fertilización orgánica sobre la superficie agrícola, que sirve como base forrajera a la explotación. El resto se entregará a un gestor autorizado, detalla la resolución autonómica.

La Xunta exige tomar medidas para prevenir posibles arrastres de tierras al medio fluvial y evitar el contacto de aguas pluviales con zonas de las instalaciones potencialmente contaminantes; impermeabilizar las superficies donde se acumulen materiales que puedan resultar tóxicos; restringir el uso de purines y estiércol al horario laboral y ajustar la alimentación de las vacas para reducir los malos olores y las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, y unificar colores y acabados de las nuevas edificaciones y las existentes.