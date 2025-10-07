Grupo de Nais e Pais en Betanzos para compartir preocupaciones

Betanzos pondrá en marcha este mes el Grupo de Nais e Pais pola Saúde, una actividad gratuita abierta a todas las familias que «quieran compartir un espacio de comunicación y conocimiento». La primera sesión será el próximo martes 28 de octubre. En las reuniones, que se celebrarán mensualmente, se tratarán diversos temas que generen preocupación entre los padres a la hora de educar a sus hijos, como el uso de internet o el móvil, los hábitos de vida saludables, los problemas de conducta o la educación emocional.