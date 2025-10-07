Dos heridos en Culleredo en un atropello en Almeiras

Dos peatones han resultado heridos esta mañana en Culleredo por un atropello registrado en Almeiras, según informa la Guardia Civil. Ha ocurrido alrededor de las 07:40 en el km 1 de la carretera AC-213. La Guardia Civil señala que el atropello de estas dos personas ha ocurrido en un paso habilitado y que se ha saldado con dos heridos leves.