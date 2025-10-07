Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos en Culleredo en un atropello en Almeiras

Ha ocurrido esta mañana en la carretera AC-213

Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico durante una intervención por un accidente.

Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico durante una intervención por un accidente. / LOC

RAC

Dos peatones han resultado heridos esta mañana en Culleredo por un atropello registrado en Almeiras, según informa la Guardia Civil. Ha ocurrido alrededor de las 07:40 en el km 1 de la carretera AC-213. La Guardia Civil señala que el atropello de estas dos personas ha ocurrido en un paso habilitado y que se ha saldado con dos heridos leves.

TEMAS

Tracking Pixel Contents