Dos heridos en Culleredo en un atropello en Almeiras
Ha ocurrido esta mañana en la carretera AC-213
Dos peatones han resultado heridos esta mañana en Culleredo por un atropello registrado en Almeiras, según informa la Guardia Civil. Ha ocurrido alrededor de las 07:40 en el km 1 de la carretera AC-213. La Guardia Civil señala que el atropello de estas dos personas ha ocurrido en un paso habilitado y que se ha saldado con dos heridos leves.
