Inicio de la obra de la AC-840 en Oza con año y medio de retraso

La obra para eliminar el punto negro bajo el puente de la vía del tren en Oza-Cesuras comenzará en unos días tras obtener el visto de Adif. Los trabajos comenzarán año y medio después de su adjudicación por 1,2 millones. La delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro, se reunieron este lunes para anunciar el inicio de los trabajos, muy demandados para garantizar la seguridad peatonal en este tramo de la AC-840.