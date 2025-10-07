Isa Risco y Fran Rei llevan este domingo a Sada su ‘Dúo Vaguedades’

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acogerá el próximo domingo 12 de octubre la obra Dúo Vaguedades, protagonizada por Isabel Risco y Fran Rei, que interpretarán a Rosalía de Castro e Eduardo Pondal en una pieza de teatro cómico para todos los públicos. El espectáculo, que combina escenas cómicas con piezas musicales, comenzará a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.