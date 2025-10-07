Obras de mejora viaria en varios puntos de Cambre los próximos días
El Concello de Cambre informa del inicio del plan de mantenimiento de vías y caminos, que se ejecuta con fondos de la Diputación. El Ayuntamiento anuncia que en los próximos días se realizarán trabajos de mejora de calles en varias zonas del municipio.
En Anceis, se trabajará en paralelo a la autovía A-6 en Altamira, As Gamelas y Seoane; en la parroquia de Cambre, en Estorrentada, As Pereiras, A Pena, Samosteiro, y San Bartolome; en Meixigo, las actuaciones se realizarán en Socampo; en Sigrás, el plan incluirá puntos de Pontido, Pite y Pena; en Cecebre, se actuará en Piñeiro y Aldea Arriba; los trabajos en Bribes se ejecutarán en Barral y Peiraio y en Pravio, las mejoras varias se realizarán en Fabas, según la información facilitada por el Concello cambrés a través de una publicación en sus redes sociales.
El Ayuntamiento agradecemos la compresión vecinal por las molestias que los trabajos necesarios puedan ocasionar. Las actuaciones, según consta en el cartel de obra, corresponden al POS Adicional 2022.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Cata de chiles picantes en Oleiros: «Creo que mis papilas gustativas ya no están»
- Al estilo Betanzos y sin cebolla: así es la mejor tortilla de patatas de España
- El vial para conectar Icaria costará 326.000 euros
- Riquezas e historias del Xalo, a golpe de ‘click’