Obras de mejora viaria en varios puntos de Cambre los próximos días

El Concello de Cambre informa del inicio del plan de mantenimiento de vías y caminos, que se ejecuta con fondos de la Diputación. El Ayuntamiento anuncia que en los próximos días se realizarán trabajos de mejora de calles en varias zonas del municipio.

En Anceis, se trabajará en paralelo a la autovía A-6 en Altamira, As Gamelas y Seoane; en la parroquia de Cambre, en Estorrentada, As Pereiras, A Pena, Samosteiro, y San Bartolome; en Meixigo, las actuaciones se realizarán en Socampo; en Sigrás, el plan incluirá puntos de Pontido, Pite y Pena; en Cecebre, se actuará en Piñeiro y Aldea Arriba; los trabajos en Bribes se ejecutarán en Barral y Peiraio y en Pravio, las mejoras varias se realizarán en Fabas, según la información facilitada por el Concello cambrés a través de una publicación en sus redes sociales.

El Ayuntamiento agradecemos la compresión vecinal por las molestias que los trabajos necesarios puedan ocasionar. Las actuaciones, según consta en el cartel de obra, corresponden al POS Adicional 2022.