El PP escucha reclamaciones vecinales en Almeiras

El PP de Culleredo retomó este lunes en Almeiras su campaña Rúa a rúa, escoitando para recoger las demandas, quejas y preocupaciones de los vecinos de la zona. Asfaltar varias calles, mejoras de saneamiento y señalización, desbroces en caminos y el mantenimiento del pabellón, «con goteras», son algunas de las principales reclamaciones, según el PP.