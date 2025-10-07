Reparto de composteros por Culleredo
El Consorcio comenzó esta semana la campaña de compostaje doméstico con una sesión en Vilaboa. Las siguientes serán el día 8 en Castelo, el 16 en Tarrío, el 20 en Fonteculler, el 22 en Tarrío, el 24 en Sueiro y el 29 en Celas.
