Reparto de composteros por Culleredo

El Consorcio comenzó esta semana la campaña de compostaje doméstico con una sesión en Vilaboa. Las siguientes serán el día 8 en Castelo, el 16 en Tarrío, el 20 en Fonteculler, el 22 en Tarrío, el 24 en Sueiro y el 29 en Celas.

