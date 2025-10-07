Segunda semana de protestas en Perillo por falta de profesores
Los padres del colegio Valle-Inclán, en Perillo, volvieron a concentrarse a las puertas del centro para reclamar más profesores. El Anpa señala que en una reunión con Inspección Educativa se les explicó que la baja disponibilidad del profesorado era un problema generalizado en Galicia y que existen demasiado proyectos en el centro para poder atender a todos. Por ello, la entidad decidió seguir con las movilizaciones hasta que la situación mejore y reciban los profesores que necesita el centro.
