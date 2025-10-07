Trasladado en helicóptero al Chuac un operario tras caerle un árbol mientras trabajaba en Oza-Cesuras
Aunque sus compañeros consiguieron liberarlo, precisó asistencia sanitaria urgente por lo que fue evacuado por el helicóptero del 061 al Hospital de A Coruña
Un operario ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de A Coruña después de sufrir un accidente mientras trabajaba en Oza-Cesuras, en la parroquia de Cutián. Poco antes de las 12.30 horas de este martes, un árbol le cayó encima, según informó su compañero a la central de emergencias 112. Aunque los compañeros consiguieron liberarlo, el 061 movilizó su helicóptero medicalizado con base en Santiago para prestarle asistencia sanitaria urgente. Una vez en el lugar, los servicios sanitarios atendieron al afectado, que fue evacuado al Complejo Hospitalario Universitario da Coruña. El 112 movilizó además a la Guardia Civil del GES de Curtis.
