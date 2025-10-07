Últimas plazas disponibles para varios deportes en A Laracha
Las clases para este curso darán inicio el martes, 14 de octubre
A solo una semana del inicio de la programación cultural y deportiva del Ayuntamiento de A Laracha para el curso 2025-2026, todavía quedan plazas disponibles en varias actividades para todas las edades.
El programa ofrece 33 disciplinas y actividades desde el 14 de octubre hasta finales de mayo, con propuestas para adultos, jóvenes y niños. Entre las opciones más demandadas se encuentran gimnasia de mantenimiento, pilates, zumba y la novedad de este año, entrenamiento funcional, así como zumba kids, manualidades y patinaje para el público infantil.
La cuota general es de 30 euros, reducida a 15 euros para menores de 18 años y mayores de 65, y con un 50% de descuento para familias numerosas o desempleadas.
Las inscripciones pueden formalizarse presencialmente en la Casa de la Cultura o o a través de la web actividades.alaracha.gal/, garantizando así la reserva de las últimas plazas disponibles.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Cata de chiles picantes en Oleiros: «Creo que mis papilas gustativas ya no están»
- Al estilo Betanzos y sin cebolla: así es la mejor tortilla de patatas de España
- El vial para conectar Icaria costará 326.000 euros
- Riquezas e historias del Xalo, a golpe de ‘click’