Últimas plazas disponibles para varios deportes en A Laracha

A solo una semana del inicio de la programación cultural y deportiva del Ayuntamiento de A Laracha para el curso 2025-2026, todavía quedan plazas disponibles en varias actividades para todas las edades.

El programa ofrece 33 disciplinas y actividades desde el 14 de octubre hasta finales de mayo, con propuestas para adultos, jóvenes y niños. Entre las opciones más demandadas se encuentran gimnasia de mantenimiento, pilates, zumba y la novedad de este año, entrenamiento funcional, así como zumba kids, manualidades y patinaje para el público infantil.

La cuota general es de 30 euros, reducida a 15 euros para menores de 18 años y mayores de 65, y con un 50% de descuento para familias numerosas o desempleadas.

Las inscripciones pueden formalizarse presencialmente en la Casa de la Cultura o o a través de la web actividades.alaracha.gal/, garantizando así la reserva de las últimas plazas disponibles.