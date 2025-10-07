A la venta por 125.000 euros un piso de tres habitaciones y terraza en Sada

Ubicado en una zona céntrica de Sada, próximo a playas y zonas verdes, este inmueble de 85 metros cuadrados acaba de salir a la venta por 125.000 euros. Se distribuye en tres dormitorios, salón, cocina y una amplia terraza con vistas. Está pensado para familias que busquen un espacio confortable, listo para entrar a vivir. Se encuentra amueblado y en buen estado, y se trata de un piso situado en la segunda planta de un edificio de la calle Primavera, con travesía de Pose. Según calcula el portal inmobiliario Tucasa.com, su precio es inferior a la media de la zona.