A la venta por 125.000 euros un piso de tres habitaciones y terraza en Sada

Está pensado para familias que busquen un espacio confortable, listo para entrar a vivir

RAC

Ubicado en una zona céntrica de Sada, próximo a playas y zonas verdes, este inmueble de 85 metros cuadrados acaba de salir a la venta por 125.000 euros. Se distribuye en tres dormitorios, salón, cocina y una amplia terraza con vistas. Está pensado para familias que busquen un espacio confortable, listo para entrar a vivir. Se encuentra amueblado y en buen estado, y se trata de un piso situado en la segunda planta de un edificio de la calle Primavera, con travesía de Pose. Según calcula el portal inmobiliario Tucasa.com, su precio es inferior a la media de la zona.

Tucasa.com Solicitar información
Sada Población
  • pisos/apartamentos,
  • 85 m2
  • 3 hab.
  • 1 baño
  • 125.000 €
  • Ref: ref. 65545362
  • Id: 65545362
  • V: 2.5 ifr

