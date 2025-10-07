Vero FS, la artista que ofrece «planazos» en Oleiros: «La cerámica me salvó»

Oleiros tiene una conexión con todas las obras de arte creadas con barro y para sumarse a esta tradición nace una nueva escuela de cerámica, Casa Barbotina, una iniciativa de Vero FS. Pero antes de ser ceramista, la directora de este estudio estaba en un trabajo «de un estrés muy grande». «En cierta medida encontrar la cerámica me salvó, encontré en ella un momento de calma», afirma.

Después de tres años y medio dedicándole más y más tiempo a este pasatiempo, decidió animarse y crear su propio estudio. «La cerámica aporta muchas cosas en este mundo en el que vivimos. Vamos estresados a todos lados, todos son prisas... para eso la cerámica es una actividad agradecida. Son esas dos horitas para ti, en las que de verdad te enfocas en lo que estás haciendo y te calmas», dice la ceramista. Vero FS no sólo piensa en la necesidad de «bajar de marcha» sino también cree que este tipo de actividades aportan «una sensación de comunidad».

Casa Barbotina está en el centro de Perillo en un «espacio acogedor y con mucha luz». Comenzó las clases el uno de octubre con unas lecciones sobre los básicos de la cerámica, pero con el tiempo busca convertirse en algo más ambicioso. «En noviembre hemos sacado un taller uno de ellos para hacer una pieza mientras tomas un vino espumoso, otro de temática Halloween para niños, y otro que saco de cerámica y tarot en colaboración Montse Miragaya», señala la emprendedora.

«Mi idea es crear planazos a los que te apetezca ir a probar la cerámica y además pasar un buen rato con otras chicas, sin olvidarse de venir a recoger la pieza después», dice la ceramista.

Vero FS cree que es así como se puede crear y reforzar esa comunidad. «Mientras estás haciendo tu actividad y al mismo tiempo estás hablando, conociendo a gente nueva. Y aunque no sean tus amigas, surgen conversaciones incluso sin tanta presión porque a veces con gente desconocida no te sientes juzgada y esa comunidad va surgiendo poco a poco», dice.

Oleiros y su tradición con el barro también han marcado a la emprendedora. «Yo misma me formé en la escuela municipal, así que me lo tomo con más ilusión y más ganas de hacerlo bien para poder seguir acercando a la gente a este mundo», indica. Pero ella no se quiere quedar solo en el mundo de la cerámica. «Estoy hablando ya con varias chicas para hacer otro tipo de talleres como bordado, otro de crochet, tengo en mente un club de lectura... pero son cosas como que irán saliendo con el tiempo», indica la ceramista.