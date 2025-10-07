La Xunta cambiará el plan de la AC-542 para incluir las demandas de los vecinos de Infesta

La Xunta enmendará el proyecto de mejora de la carretera AC-542 a su paso por Betanzos para incluir las peticiones de la plataforma vecinal de Infesta. Así se lo trasladó a sus representantes la directora territorial de Infraestruturas, Begoña Freire, en una reunión celebrada este martes en la delegación autonómica.

El Gobierno gallego ha accedido a modificar el proyecto para dar la posibilidad de acceder a la Nacional VI sin necesidad de dar la vuelta en la rotonda de As Cascas y permitir el giro hacia Betanzos o Santiago en el cruce de Petón. El plan definitivo incorporará además las mejoras en la seguridad peatonal demandadas por el colectivo vecinal, como el cambio del paso de peatones y de la parada de autobuses en el entorno del acceso a O Coto o la creación de nuevos pasos en la recta de Infesta, cerca de la entrada a Tarreo y en el vial de la estación.

La Consellería de Infraestruturas se ha comprometido también a talar los eucaliptos ubicados en las proximidades del cruce de Petón para mejorar la visibilidad en este tramo y a renovar las aceras de acceso a Coto, en muy mal estado. El proyecto definitivo incluirá también más plazas de aparcamiento y permitirá el giro en ambas direcciones en la rotonda de la estación. Según informan desde la plataforma, y confirma la Xunta, el plan se modificará para que la acera continúe en dirección a Santiago en el margen derecho en el puente sobre la vía de ferrocarril. Una vez finalizada la obra, los coches no podrán cruzar la calzada en el acceso a Xan Rozo por detrás de la fábrica, detalla la asociación vecinal.

Muchas de estas demandas vecinales fueron incluidas también en las alegaciones del Concello de Betanzos y el BNG.

La plataforma vecinal de Infesta celebraba este martes la buena acogida de sus alegaciones: «Estas actuaciones mejoran la seguridad y la movilidad en la zona. De no ser incorporadas, el proyecto quedaría inconcluso y no cumpliría con las necesidades más importantes», defiende el colectivo en un comunicado.

La asociación pone ahora deberes al Concello brigantino, al que insta a «solucionar algunas deficiencias en los accesos municipales a la AC-542», concretamente en la subida a O Coto, en el atajo de la escuela y en la entrada a O Farragoto.

La Consellería de Infraestruturas detalla que la inversión superará los 1,2 millones.