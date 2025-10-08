Adjudicada por 3,5 millones la renovación de la estación que abastece de agua al área

La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa) ha adjudicado a Espina y Delfín la obra para renovar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de A Telva, en Cambre, de la que emana «aproximadamente el 95%» del suministro a los municipios de Arteixo, Culleredo, Oleiros, Sada, Cambre, Bergondo y Carral, detalla la compañía. Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, deben corregir las deficiencias que presenta la planta, que lleva 45 años en funcionamiento, «para poder seguir operando en condiciones óptimas», según el pliego de condiciones que rige el contrato.

Las obras afectarán a la planta 2 de la estación, la que tiene mayor capacidad de tratamiento del recinto, que tiene tres. Entró en funcionamiento en los años 70 y «se fue quedando obsoleta en varios aspectos», detalló el concurso.