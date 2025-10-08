Bergondo abre la solicitud de las ayudas para uso energético

El Ayuntamiento de Bergondo ha abierto la solicitud para las subvenciones destinadas a ayudar con los gastos de consumo energético y de la vivienda habitual.

Los vecinos interesados podrán presentar la solicitud hasta el próximo 31 de octubre, través de un formulario único donde solicitar ambas ayudas al mismo tiempo. El Ayuntamiento busca a través de esta iniciativa, aliviar la carga económica de los municipios. Las ayudas están financiadas a través del Plan Social de la Diputación de A Coruña, que aporta hasta 40.000 euros.

La ayuda económica para los beneficiarios contempla una aportación de hasta 900 euros para cubrir los gastos de tres meses de alquiler o hipoteca, además de hasta 400 euros para pagar cuatro facturas de consumo de energía.

Los interesados pueden acceder a información sobre el procedimiento y el formulario de solicitud en la sede electrónica del Concello de Bergondo. Los servicios municipales estarán disponibles para resolver cualquier duda y orientar sobre el proceso. Para contactar, las personas interesadas puedes llamar al teléfono 981 791 252 (extensión 4) o mediante el correo electrónico servizos.sociais@bergondo.gal.