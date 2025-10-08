Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bergondo abre la solicitud de las ayudas para uso energético

RAC

Bergondo

El Ayuntamiento de Bergondo ha abierto la solicitud para las subvenciones destinadas a ayudar con los gastos de consumo energético y de la vivienda habitual.

Los vecinos interesados podrán presentar la solicitud hasta el próximo 31 de octubre, través de un formulario único donde solicitar ambas ayudas al mismo tiempo. El Ayuntamiento busca a través de esta iniciativa, aliviar la carga económica de los municipios. Las ayudas están financiadas a través del Plan Social de la Diputación de A Coruña, que aporta hasta 40.000 euros.

La ayuda económica para los beneficiarios contempla una aportación de hasta 900 euros para cubrir los gastos de tres meses de alquiler o hipoteca, además de hasta 400 euros para pagar cuatro facturas de consumo de energía.

Los interesados pueden acceder a información sobre el procedimiento y el formulario de solicitud en la sede electrónica del Concello de Bergondo. Los servicios municipales estarán disponibles para resolver cualquier duda y orientar sobre el proceso. Para contactar, las personas interesadas puedes llamar al teléfono 981 791 252 (extensión 4) o mediante el correo electrónico servizos.sociais@bergondo.gal.

TEMAS

Tracking Pixel Contents