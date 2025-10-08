Betanzos propone financiar el ‘pump track’ con el POS
Llevará a pleno dedicar unos 50.000 euros del plan adicional de la Diputación a la instalación
«El pump track será una realidad tal y como habíamos anunciado y comprometido», anuncia la alcaldesa, María Barral, que concreta que el Concello incluirá la instalación en su propuesta de obras del POS adicional, en la que le corresponden 220.000 euros, la construcción de una pista de pump track. Recuerda que «hace unas semanas se aprobaron otros proyectos del POS en pleno, en los que se incluyó una pista de pádel».
Las instalaciones tendrán un coste de unos 50.000 euros, según el proyecto técnico de que dispone el Concello, y se acometerán en la zona de O Pasatempo, afirma Barral. Explica que esa será la propuesta que deberá aprobarse en pleno. Confía en que «esta vez el PP vote a favor» y «no como pasó en el anterior plan de obras, al que votaron en contra, en contra de una inversión de 157.000 euros».
