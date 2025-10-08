Cambre y la Xunta concretan su aportación para mejoras en los colegios de Sigrás y Lema
El Concello de Cambre y la Xunta han concretado sus respectivas aportaciones para obras de mejora de los colegios de Sigrás y Lema. La alcaldesa, Diana Piñeiro, y el jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, realizaron en los últimos días una visita de inspección a varios centros del municipio para coordinarse de cara a las actuaciones que necesitan.
En colegio de Sigrás, se alcanzó «un principio de acuerdo» por el que el Concello ejecutará «arreglos concretos de su competencia y la Xunta, como titular de las competencias en Educación, se comprometió a realizar obras de mayor envergadura» que concretará «en los próximos meses», informa el Ayuntamiento. En Lema, la Xunta ejecutará «reformas importantes» como la reparación o renovación de los baños, el cambio de la puerta principal, la sustitución del equipo de aire acondicionado del comedor y una revisión completa de la instalación eléctrica.
