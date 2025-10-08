Los composteros del Consorcio trataron 500 toneladas en 2024

Los 2.300 composteros repartidos por el Consorcio As Mariñas trataron 500 toneladas de residuos orgánicos en 2024, traslada el ente comarcal tras conocer los resultados de una encuesta entre los usuarios del programa de compostaje doméstico realizada a través de la Asociación Adega. El 84% de los composteros repartidos entre los vecinos de los ocho ayuntamientos continúan en uso actualmente.