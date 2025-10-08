Enfermeros a los micros en Culleredo

«Existe un exceso de información en redes, en televisión... Hay mucha información sanitaria, pero a lo mejor no está filtrada de modo que llegue a la población de una manera efectiva. Y hay mucho bulo, fake news, mucha propaganda de productos en Tik Tok», asegura Tino Pérez, uno de los cuatro enfermeros, junto a Martín Iglesias y Glenda Rodríguez en los micrófonos y a Sergio Lojo en la edición de sonido y vídeo, que realizan el programa divulgativo Saúde conciencia, que emiten en Radio Culleredo y en perfiles de redes sociales con el mismo nombre. «Transmitir información a través de verdaderos científicos, de sus propias palabras, e informar a la población sobre recursos existentes en el entorno» son las principales metas de esta iniciativa, surgida a raíz de una propuesta de un técnico del Ayuntamiento de Culleredo tras el buen resultado de un taller que impartieron los sanitarios para cuidadores de personas con dependencia.

El programa se emite los jueves a las 12.30. En el primero, entrevistaron a la neurocientífica especialista en microbiota Sonia Villapol. En el siguiente, a Eva González, presidenta de la Asociación Alma Lactancia Materna, con sede en Culleredo. Su intención es alternar programas en los que hable «una persona referente, en algún campo específico o un tema atractivo para la población» con otros en los que se den a conocer y expliquen «recursos sociales o sociosanitarios que hay en el concello o la zona», explica Iglesias.

Mañana, jueves, se emitirá el programa en el que entrevistan a la ingeniera informática Ana Freire, creadora de Proyecto Stop, «que a través de un algoritmo de Inteligencia Artificial analiza perfiles en redes sociales y detecta a personas que pueden tener tendencia al suicidio o a algún trastorno de la alimentación», detalla el enfermero. A estos perfiles, les sale un anuncio de recursos como el teléfono de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, el 024. «Cuenta cosas muy interesantes sobre seguridad en internet, en redes sociales, cómo afecta a la gente más joven», añade su compañera.

La próxima semana, volverá a tocar el turno en el programa a los recursos sociosanitarios del entorno y el espacio radiofónico se dedicará, en concreto, a Utaca (Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Aditivas), avanzan.

«Nosotros aprendemos un montón también. La idea al principio era llevar la consulta de alguna manera fuera del centro de salud, hacer algo diferente, centrándonos más en la población, y la verdad es que por el camino estamos aprendiendo nosotros muchísimo, o sea que encantados», cuenta Rodríguez. «Creo que está gustando mucho, tanto a compañeros como a algún paciente que nos ha comentado, que ya se ha enterado. Las primeras impresiones son buenas», celebra la enfermera, que trabaja en el centro de salud de Acea de Ama, mientras que sus compañeros atienden a pacientes en el de O Portádego.