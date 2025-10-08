A Laracha ejecuta las obras de mejora del auditorio de la Casa de la Cultura

El Concello de A Laracha continúa con las obras en el auditorio de la Casa de la Cultura. Las intervenciones buscan modernizar uno de los espacios más importantes para el desarrollo de las actividades de artes escénicas y culturales en la localidad.

Los trabajos incluyen el pintado de negro de varias estructuras del escenario, entre ellas los techos, la pantalla y los parapetos, lo que permitirá a futuros escenógrafos un fondo neutro y configurar más fácilmente las escenas que verá el público. Además, el auditorio contarán con una nueva mesa de mezclas digital, proyector y luces. La mesa de sonido se instalará detrás del patio de butacas para optimizar los trabajos de producción. Con todo ello, el Concello busca crear una «experiencia cultural más inmersiva y de mayor calidad», tanto para los que asistan a las funciones como para los artistas y trabajadores de las compañías teatrales.

El Ayuntamiento de A Laracha también intervendrá para eliminar las barreras arquitectónicas de la sala, incorporando una plataforma vertical para superar las diferencias de altura entre el patio de butacas y el escenario. En este caso, al ser una equipo móvil, podrá ser reutilizado en otros locales municipales si fuera necesario.

El presupuesto total para estas obras es de unos 25.000 euros, cofinanciados por el Concello y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Desde el consistorio larachés indican que con estos trabajos reafirman «su apuesta por ofrecer en A Laracha una programación cultural amplia, diversa y de calidad». Las nuevas instalaciones en la Casa de la Cultura serán «más confortables y accesibles» y permitirán que el auditorio «continúe siendo un referente en el municipio para el encuentro con la música, el teatro y las artes escénicas», señalan.