Paderne suma material al banco para dependientes
El Concello incorpora siete sillas de ducha y WC, una cama articulada y un colchón antiescaras
El Concello de Paderne amplía el banco de ayudas técnicas a personas con dependencia, «una iniciativa municipal para facilitar el acceso a equipamientos que mejoran la vida cotidiana», afirma. En concreto, el Ayuntamiento ha adquirido siete sillas de ducha y WC, una cama articulada y un colchón antiescaras. Este material se une al que ya ofrece, que incluye elementos como carro elevador, grúa, tablas de transferencia y más unidades de sillas o colchones, entre otros.
La dotación se realizó con una subvención del Fondo Social 2025 de la Diputación. El alcalde, Sergio Platas, señala que «el objetivo es que las personas con dependencia dispongan de una asistencia técnica fundamental para su desarrollo diario» y que, con el banco, «el Concello contribuye a la promoción de su autonomía personal y a aliviar la carga de las personas cuidadoras».
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Estos son los edificios que cambiarán con los fondos europeos en Oleiros
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa