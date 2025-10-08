Paderne suma material al banco para dependientes

El Concello de Paderne amplía el banco de ayudas técnicas a personas con dependencia, «una iniciativa municipal para facilitar el acceso a equipamientos que mejoran la vida cotidiana», afirma. En concreto, el Ayuntamiento ha adquirido siete sillas de ducha y WC, una cama articulada y un colchón antiescaras. Este material se une al que ya ofrece, que incluye elementos como carro elevador, grúa, tablas de transferencia y más unidades de sillas o colchones, entre otros.

La dotación se realizó con una subvención del Fondo Social 2025 de la Diputación. El alcalde, Sergio Platas, señala que «el objetivo es que las personas con dependencia dispongan de una asistencia técnica fundamental para su desarrollo diario» y que, con el banco, «el Concello contribuye a la promoción de su autonomía personal y a aliviar la carga de las personas cuidadoras».