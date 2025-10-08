La plantilla de Cambre exige los atrasos y convocar las comisiones
Cambre
La Junta de Personal el Concello de Cambre asegura que continuará con sus protestas, aprobadas por unanimidad, apunta, para reclamar más personal, la aprobación de una RPT —la vigente es de 1999—, abonos pendientes —como la subida del 0,5% aprobada por el Gobierno central con los respectivos atrasos y ayudas económicas correspondientes a 2022, 2023 y 2024—, el cobro de la productividad en plazo y el de la nómina antes de fin de mes, «como venía siendo costumbre». Reclama, además, la convocatoria de las comisiones pendientes.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Estos son los edificios que cambiarán con los fondos europeos en Oleiros
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa