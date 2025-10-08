La plantilla de Cambre exige los atrasos y convocar las comisiones

La Junta de Personal el Concello de Cambre asegura que continuará con sus protestas, aprobadas por unanimidad, apunta, para reclamar más personal, la aprobación de una RPT —la vigente es de 1999—, abonos pendientes —como la subida del 0,5% aprobada por el Gobierno central con los respectivos atrasos y ayudas económicas correspondientes a 2022, 2023 y 2024—, el cobro de la productividad en plazo y el de la nómina antes de fin de mes, «como venía siendo costumbre». Reclama, además, la convocatoria de las comisiones pendientes.