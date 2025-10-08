Programa de rutas otoñales con la asociación Senda Nova
A Laracha
La Asociación Ambiental Senda Nova comienza la 14 edición del Outono en Marcha con la colaboración del Concello de A Laracha para descubrir el patrimonio de la comarca.
Son un total de seis rutas, comenzando este domingo 12 de octubre con un recorrido en la playa de Razo, en Carballo, bajo el nombre Razo-Baldaio para protexer.
En A Laracha la excursión será el próximo 9 de noviembre en la senda de las capillas de Montemaior. La ruta tiene una longitud de 9,8 kilómetros y saldrá a las 09.30 horas desde el Concello. Las inscripciones ya están abiertas en la Casa de la Cultura de A Laracha.
