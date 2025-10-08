El PSOE de Arteixo reclama obras urgentes en la AC-415
Los socialistas de Arteixo exigen que el Ayuntamiento actúe urgentemente para mejorar la seguridad viaria de la AC-415, en concreto entre A Choupana en dirección a Solymar. Este, señalan, es un punto negro de accidentes conocido, el último de ellos un incidente mortal de una mujer de 31 años este mes de septiembre.
El portavoz de la formación, Martín Seco, señaló que ya en 2007 la Xunta había propuesto invertir 2 millones de euros para mejorar la seguridad entre Meicende y Sabón, pero que «nunca llegó a ejecutarse». En 2015 la titularidad de este tramo pasó al Concello, que asumió su mantenimiento.
«Hablamos de un firme resbaladizo cuando llueve, sin iluminación adecuada, sin aceras y con una fuerte pendiente por la que muchos vehículos bajan a excesiva velocidad», dice Seco que añade que «la tragedia era cuestión de tiempo».
Por ello, los socialistas reclaman la renovación urgente del pavimento, mejoras en la señalización de peligro y elementos para obligar a bajar la velocidad.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»
- Estos son los edificios que cambiarán con los fondos europeos en Oleiros
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa