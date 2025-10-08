El PSOE de Arteixo reclama obras urgentes en la AC-415

Los socialistas de Arteixo exigen que el Ayuntamiento actúe urgentemente para mejorar la seguridad viaria de la AC-415, en concreto entre A Choupana en dirección a Solymar. Este, señalan, es un punto negro de accidentes conocido, el último de ellos un incidente mortal de una mujer de 31 años este mes de septiembre.

El portavoz de la formación, Martín Seco, señaló que ya en 2007 la Xunta había propuesto invertir 2 millones de euros para mejorar la seguridad entre Meicende y Sabón, pero que «nunca llegó a ejecutarse». En 2015 la titularidad de este tramo pasó al Concello, que asumió su mantenimiento.

«Hablamos de un firme resbaladizo cuando llueve, sin iluminación adecuada, sin aceras y con una fuerte pendiente por la que muchos vehículos bajan a excesiva velocidad», dice Seco que añade que «la tragedia era cuestión de tiempo».

Por ello, los socialistas reclaman la renovación urgente del pavimento, mejoras en la señalización de peligro y elementos para obligar a bajar la velocidad.