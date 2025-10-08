Rioboo acusa al PP de pedir obras en Almeiras que rechazó en pleno

El Gobierno local de Culleredo acusa al PP cullerdense de «intentar engañar a los vecinos de Almeiras al reclamar obras al Concello que ya habían sido aprobadas en el pleno de la Corporación precisamente sin el voto favorable de los populares». «El Concello proseguirá con la realización de obras que responden a la demanda de los vecinos a pesar de las trabas del PP», afirma.