Sada organiza una carrera solidaria para Unicef
Sada
El Ayuntamiento y el Club de Atletismo de Sada organizan el próximo 2 de noviembre una carrera solidaria donde la inscripción irá íntegramente donada a Unicef.
Abierta a todas las categorías, comenzará en el paseo Marítimo junto a la Casa de la Cultura Pintor Llorents. Las aportaciones van de seis a 10 euros y las inscripciones están abiertas hasta el día 29 de octubre.
