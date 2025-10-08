Sada organiza una carrera solidaria para Unicef

El Ayuntamiento y el Club de Atletismo de Sada organizan el próximo 2 de noviembre una carrera solidaria donde la inscripción irá íntegramente donada a Unicef.

Abierta a todas las categorías, comenzará en el paseo Marítimo junto a la Casa de la Cultura Pintor Llorents. Las aportaciones van de seis a 10 euros y las inscripciones están abiertas hasta el día 29 de octubre.