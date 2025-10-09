Acepta dos años de cárcel por violar a una mujer en Oleiros

Un hombre acusado de un delito de violación a una mujer en el domicilio de una amiga común, ocurrido en octubre de 2022 en el municipio coruñés de Oleiros, ha aceptado una pena de dos años de prisión.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la defensa y la acusación particular en el juicio previsto para este jueves, día 9, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Se ha producido tras reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de intoxicación por alcohol y reparación del daño por haber abonado a la víctima 35.000 euros.

Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto al acusado dos años y seis meses de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la mujer a una distancia menor de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas en un plazo de cinco años.