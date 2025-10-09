Una andaina de superhéroes en Oleiros para protestar por la falta de profesores

Tras las concentrarse durante dos semanas en frente del colegio, los padres del colegio Ramón María del Valle Inclán, en Perillo, han decidido tomar el siguiente paso y organizar una marcha por todo Oleiros para protestar por la falta de profesores que tiene el colegio. Pero esta no será andaina cualquiera. Los miembros del Anpa del Valle Inclán animan a los niños a vestirse de superhéroe para "darle colorido, visibilidad e ilusión a los más pequeños".

La andaina será este domingo a las 12.00 horas y partirá desde el Monumento aos Avós, en el Parque José Martí, pasando por la rotonda del Che Guevara para terminar en el centro. El Anpa da flexibilidad a aquellos niños que no se quieran disfrazar de superhéroes pero animan a los padres a que lleven camisetas o capas con mensajes reivindicativas como “Sen mestres, nin os superherois poden voar” o “Superheroe si, pero necesito reforzos”.

Los padres de Perillo denuncian desde el inicio de curso la fusión de dos grupos en los cursos de tercero y quinto de Educación Primaria, lo que ha provocado que desaparezcan esos dos tutores y se reduzca el numero de docentes que puedan hacer guardias o dedicarse a los proyectos educativos que existen en el colegio, como robótica o el huerto. En la última reunión con Inspección Educativa, la junta directiva del Anpa señaló que les habían comunicado que el centro tenía el número de profesorado que correspondía por catálogo.

"Tenemos una oportunidad de conseguir que la Xunta solucione esta situación", señala el colectivo de padres en un comunicado, que añade que: "si no actuamos ahora, nuestros niños y niñas afrontarán un curso con menos medios que en años anteriores, poniendo en riesgo una educación inclusiva y de calidad, con pérdida de días lectivos e impacto en la atención a la diversidad, en el refuerzo en las aulas y en los proyectos didácticos".

El Ayuntamiento de Oleiros ha comunicado que apoya la convocatoria y anima a todos los vecinos a participar.