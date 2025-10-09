Betanzos arregla la pasarela entre O Pasatempo y As Cascas

El Concello de Betanzos ha iniciado las obras de mejora de la pasarela de madera que conecta As Cascas con el parque de O Pasatempo. Los trabajos, que se desarrollarán durante las próximas semanas, obligarán a cortar temporalmente el paso.

La alcaldesa, María Barral, visitó este miércoles la zona y explicó que las obras van dirigidas a reparar los daños provocados por la humedad, que ha provocado la aparición de una «pudrición fúngica activa en la madera». Los trabajos incluyen la sustitución de las piezas afectadas y tratamientos fungicidas preventivos.