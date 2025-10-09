La camiseta ‘made in’ Betanzos y Gaza

Xulio Fernández fundó en 2019 la marca Death or Glory Collective para «contar historias a través del diseño» y hacer de la moda una herramienta de «resistencia y acción política». Desde su estudio de la calle Valdoncel, en Betanzos, este profesor de matemáticas y física amante de la cultura underground, diseña camisetas, cazadoras, gorras, sudaderas con lemas que beben del punk rabioso de The Clash o del revolucionario Gracchus Babeuf.

Su último artículo, una camiseta con la leyenda Palestina vencerá, compendia el espíritu de Death or Glory y ha agotado existencias en menos de 24 horas. Se trata de un proyecto solidario fruto de un encuentro fortuito en redes de Xulio Fernández y Adham Al-Batrawi, un diseñador gráfico palestino que perdió su casa en los bombardeos y que malvive con su familia al sur de la franja de Gaza.

«Adham contactó un día conmigo para agradecerme que compartiese un vídeo suyo», cuenta Xulio, que llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de dedicar algún artículo a Palestina pero que no acaba de decidirse por motivos éticos: «No quería sacar ni un duro con eso». El encuentro con el artista palestino abrió la espita de un proyecto solidario dirigido a ayudar a Adham y a su familia a reconstruir su vida tras los bombardeos. No fue fácil. El artista palestino enviaba los diseños a Death or Glory a través de videollamadas y correos, «trabajando sin electricidad, en medio de un cerco», relata Xulio. El resultado, una «camiseta cargada de símbolos de resistencia, unión y memoria» en la que el verde de los olivos brota de una calavera rodeada de edificios en ruinas y un gran deseo impreso en letras rojas: Free Palestine.

La camiseta salió a la venta el pasado domingo y en menos de 24 horas se agotaron las existencias, logrando una recaudación de 13.500 euros. Un dinero que, descontando los gastos de producción, llegará a Adham sin intermediarios, pero que se verá muy reducido por la usura en las comisiones para lograr efectivo (de hasta el 50%).

La buena acogida ha llevado a esta marca brigantina a abrir una segunda venta anticipada hasta el lunes 13 de octubre. Las personas interesadas pueden reservar la prenda en la web . El precio, 35 euros.