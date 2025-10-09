Comienza el derribo de las edificaciones en ruinas de la avenida Juan Naveira
Los nuevos propietarios de las edificaciones en ruinas de la avenida Juan Naveira que hacen esquina con Linares Rivas han comenzado las obras de derribo. El inmueble, que conservaba el letrero de la antigua Pulpeira Universal, ha quedado reducido a escombros después de varias subastas desiertas y la apertura de un expediente por parte del Concello de Betanzos que abría la puerta a su puja forzosa.
El Ayuntamiento concedió licencia para el derribo de esta edificación y de las ubicadas a la altura del número 18 de Linares Rivas (estas últimas propiedad de Activos e Inversiones Noroeste). Una vez demolidas, los propietarios vallarán el solar, en el que podrán construirse edificios de más altura.
El Concello de Betanzos explica que, de momento, no han recibido ninguna solicitud para construir en la zona, aunque todo apunta a que pronto volverán las máquinas a esta céntrica parcela.
