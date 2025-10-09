Contratada la mejora de la pista de O Temple

El Concello de Cambre ha formalizado la adjudicación de las obras de mejora de la pista municipal de O Temple, situada en el paseo marítimo. Los trabajos se han adjudicado por 57.378 euros (IVA incluido) a la empresa Instalaciones Deportivas Gallegas, que deberá finalizar la actuación antes del 30 de noviembre, señala el Ayuntamiento.