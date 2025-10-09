Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dinosaurios a tamaño real, en O Burgo

La explanada del paseo de O Burgo acogerá de este viernes al 19 de octubre una exposición temporal sobre dinosaurios, con recreaciones animatrónicas de las diferentes especies a tamaño real. Las entradas se compran en Ticketrona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents