La Diputación destaca el trabajo de Galopín con la sostenibilidad
Dos diputadas visitan la empresa de creación de juegos infantiles
Cerceda
La empresa Galopín recibió este miércoles en su sede del polígono de Acevedo la visita de Rosa Ana García y Cristina Capelán, diputadas de la Diputación de A Coruña. La compañía recibió este año el accésit del premio PEL por su trayectoria en la creación de espacios de juegos inclusivos y sostenibles.
Las diputadas pudieron conocer en detalle los procesos de diseño y montaje durante su recorrido por las instalaciones. «Vuestra trayectoria demuestra que es posible crear empleo y crear productos de calidad que, desde aquí tienen demanda en todo el mundo», afirmó García.
