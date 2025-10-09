La Diputación destaca el trabajo de Galopín con la sostenibilidad

La empresa Galopín recibió este miércoles en su sede del polígono de Acevedo la visita de Rosa Ana García y Cristina Capelán, diputadas de la Diputación de A Coruña. La compañía recibió este año el accésit del premio PEL por su trayectoria en la creación de espacios de juegos inclusivos y sostenibles.

Las diputadas pudieron conocer en detalle los procesos de diseño y montaje durante su recorrido por las instalaciones. «Vuestra trayectoria demuestra que es posible crear empleo y crear productos de calidad que, desde aquí tienen demanda en todo el mundo», afirmó García.