Las joyas de Oleiros que viajan por el mundo: "Un chico de Kazajistán le mandó un regalo a su pareja en Finlandia"

Las joyas son uno de los accesorios más personales, pero en un momento en el que todos parecen ser lo mismo, en la personalización está la clave. Así lo considera Andrea Purriños, creadora de la nueva línea de joyas especializadas Hati Muse, en Oleiros.

Purriños está especializada en el grabado a mano, un estampado de "hace siglos" y que hace que los productos sean "más originales y más artesanales". La joyera aprendió el oficio de manera autodidacta. “Gasté muchísimo dinero en las primeras joyas. Tuve que invertir muchísimo dinero porque grabar es muy difícil, durante seis meses antes de sacar la marca estuve solo grabando y perdiendo piezas”, recuerda.

La marca nació oficialmente hace dos años y no ha parado de crecer. Hati Muse ha conseguido expandirse y desde un atelier de su casa de Oleiros, Purriños envía pedidos a todo el mundo. "El otro día me habló un chico de Kazajistán para mandarle un regalo a su pareja en Finlandia", desvela la artesana.

Y es que la personalización es el futuro de la moda, piensa la joyera. "Ahora mismo con las redes sociales, ya está todo visto, todo el mundo tiene lo de todos, lo artesanal yo creo que ha vuelto gracias a eso, porque se necesita innovar", dice Purriños que explica que también hay un elemento emocional importante cuando se diseña algo único. "Nosotros vendemos joyas con sentimientos porque detrás de cada pieza que hacemos siempre hay una historia. Nadie va a tener la misma joya porque nadie tiene las mismas historias".

De esas historias las que más reciben para inmortalizar en los encargos son las relacionadas con las abuelas. "Uno de nuestros best sellers es una joya que se llama Lela, por mi abuela, que es un collar doble en el que tú le pones en el de arriba unos corazones, cada uno con la inicial del nieto, y en el otro una chapa con la inicial de la abuela", explica la artesana. La pieza acabó siendo viral en TikTok y de las que reciben más pedidos. "Aún hoy tengo un montón de vídeos de abuelas emocionándose muchísimo", añade.

Hati Muse quiere seguir formando parte de los momentos más especiales de la vida de los demás, por eso apuesta también por los grabados en vivo. "Queremos empezar a hacer eventos de marcas, inauguraciones o bodas, y grabar, por ejemplo, las alianzas en el sitio", indica Purriños. Pero estos no son los únicos proyectos que tiene en marcha la artesana de Oleiros. Purriños quiere también entrar dentro de la creación textil, empezando a hacer bordados personalizados de prendas y accesorios. "Queremos que al final que sea una empresa de absolutamente todo lo relacionado con la personalización", dice.

La marca también hace talleres en el área metropolitana de A Coruña. “Con los talleres lo que quisimos crear es un momento de desconexión, de olvidarse de los móviles. El otro día una chica joven me decía ‘me estoy estresando aquí haciendo el collar que no doy’. Al final el objetivo de estos talleres es que tú te pases esas dos horas haciendo una pieza, y luego la gente diga ‘mira qué joya tan bonita’ y puedas presumir de haberla hecho tú y de pasar ese tiempo olvidándote de tus problemas”, señala Purriños.