Los marineros de Arteixo contarán sus historias en Mar de Sorrizo
Arteixo
El Concello de Arteixo, a través del Museo Mar de Sorrizo, impulsa el proyecto Voces Mariñeiras, una iniciativa destinada a recuperar y divulgar el patrimonio marinero, material e inmaterial, del litoral arteixán, a través de las historias de sus protagonistas. Estas sesiones divulgativas se celebrarán durante el mes de octubre en el museo, con entrada libre hasta completar capacidad, en horario de 17.30 a 19.30 horas, todos los viernes del mes.
