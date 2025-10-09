Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio centenar de ideas para los presupuestos

Un total de 17 particulares o asociaciones han presentado medio centenar de propuestas para incorporar en los presupuestos municipales de 2026 de Culleredo, que están «en fase de elaboración», afirma el Concello. Las ideas que se repiten son instalar más parques biosaludables y de calistenia, acondicionar caminos, poner espacios de estudio en las bibliotecas y ampliar aceras.

