Nueva carrera solidaria a favor de Unicef en Sada, el 2 de noviembre
Sada
El Concello de Sada y el club de atletismo organizan una nueva edición de la Carreira da Auga en favor de Unicef. La competición solidaria partirá de la Casa da Cultura el próximo 2 de noviembre. Las inscripciones pueden realizarse en Champion Chip Norte.
Las dorsales se recogerán el mismo día de la prueba en las carpas habilitadas al efecto en el lugar de la salida hasta 30 minutos antes del inicio de cada competición.
