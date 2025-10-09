Oleiros sufrirá cortes de luz programados hoy y mañana

La empresa Naturgy ha programado cortes de luz este jueves y viernes de madrugada, para realizar trabajos de mantenimiento de la red eléctrica y atender las necesidades de suministro de las diferentes zonas de Oleiros.

El jueves los cortes serán en la zona de O Seixal entre las 00.000 horas y las 02.00 horas. En el entorno de Coroto, en rúa Abeleira y Armentona, y en la zona de Sarro, en las calles Alexandre Bóveda, Chasco, Federico Manciñeira, Grobias y Urogalo, habrá interrupciones en el servicio desde las 04.00 hasta las 06.00 horas.

El vienes, a partir de las 00.00 horas habrá cortes en la zona de Montrove y Liáns, mientras que a las 04.00 comenzarán en el entorno de Perillo. Las interrupciones están previsto que terminen a las 07.00 horas, en la rúa do Inglés.