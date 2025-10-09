Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta en Carral por refuerzos para el Otero

La ANPA Ana Lastra y la comunidad educativa del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral convocan una nueva protesta para exigir más horas de profesorado especialista y cuidador. Será una cacerolada, hoy, que comenzará a las 19.30 en el Campo da Feira.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents