Andaina solidaria por la salud mental en O Burgo

El Jardín Botánico de O Burgo será este viernes, día 10, el escenario de una andaina solidaria con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La jornada busca visibilizar la importancia del bienestar mental en las distintas etapas de la vida.

La actividad está organizada por la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) con la colaboración del Concello de Culleredo. El recorrido, para todas las edades, comenzará a las 11.3 y pasará por el jardín y su entorno.