Andaina solidaria por la salud mental en O Burgo
Culleredo
El Jardín Botánico de O Burgo será este viernes, día 10, el escenario de una andaina solidaria con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La jornada busca visibilizar la importancia del bienestar mental en las distintas etapas de la vida.
La actividad está organizada por la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) con la colaboración del Concello de Culleredo. El recorrido, para todas las edades, comenzará a las 11.3 y pasará por el jardín y su entorno.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas