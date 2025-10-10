Arranca la XV Semana da Tortilla de Betanzos
Betanzos da el pistoletazo de salida a la XV edición de la Semana da Tortilla, que se celebrará hasta el 19 de octubre y en la que participarán 14 locales: A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo, El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida. Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos. La cita estrena la APP GastroBetanzos.
