Carral reclama más profesorado especialista para el Otero Valcárcel

Una nueva protesta, esta vez por la tarde y en el centro de la capital municipal, reclamó este jueves en Carral más horas de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y cuidador para el colegio Vicente Otero Valcárcel. La cacerolada, convocada por la comunidad educativa y la ANPA Ana Lastra, partió del Campo da Feira —donde se ubica la Casa del Concello— y marchó hasta el colegio.

La Xunta aseguró, en respuesta a una consulta de este diario, que «el equipo de orientación específica acudió al centro para realizar la valoración das necesidades» y efectuó «el diagnóstico de un segundo alumno», pero tendrá que volver porque «no se pudo completar el proceso, ya que el tercer alumno que debe ser evaluado no estaba presente en el centro».