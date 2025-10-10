Castelo saca lustre ao seu monte
Cabalos para limpar o monte ou un convenio para exercer de «escaparate» do modelo de silvicultura, novidades da comunidade de montes de Castelo
Evitar incendios, protexer e coñecer o patrimonio, ofrecer espazos naturais para actividades sociais, culturais e deportivas, obter rendemento económico e manter en bo estado as fontes das que bebe a parroquia son algúns dos froitos que a comunidade de montes de Castelo recolle do seu traballo, asegura o seu presidente, Jesús Ferreño. Escoller que especies plántanse en cada zona e cales non en función dos usos e actividades, podar e cortar con frecuencia, seguir o plan de ordenación forestal e introducir cabalos para ter o monte limpo son algunhas das claves do cambio que, asegura Ferreño, se percibe desde que, en 2019, os veciños rescindiron o convenio coa Xunta e tomaron as rendas da xestión do seu monte.
«Trátase de ter unha explotación activa, non de mínimos e que poida haber un incendio ou caia a madeira porque non a curtas a tempo ou non podas. Antes deixábase, aproveitábase o que saía pero non había un plan. Os traballos non se facían no momento no que tiñan que facerse. Podar tes que podar no seu momento, non dous anos despois. Niso si que houbo un cambio», asevera o presidente da comunidade de montes. A ducia de cabalos que introduciron hai un ano «xa está dando resultados» visibles en canto a limpeza. E o plan prevé en que zonas convén ter árbores frondosas e non actividade de explotación forestal para madeira e que espazos se deixan para usos sociais nos que se poidan desenvolver propostas como o festival Castelo Conta ou actividades deportivas coas que colaboran e que autorizan no chan da súa propiedade. Tamén na creación das rutas se teñen en conta os traballos forestais, explica.
«Onde están os elementos patrimoniais, que queremos plantar en cada zona ou que se quere cortar nos próximos anos» son algúns dos datos que figuran no plan de ordenación. E a sostibilidade económica e medio ambiental son requisitos sine qua non, sinala o presidente e afirma que teñen un convenio con Asociación Forestal de Galicia polo que vai «facer de escaparate, digamos, de como facer actividades nos montes e silvicultura».
Desde que se puxeron á fronte da xestión do monte, o patrimonio está tamén máis a salvo. «O que fixemos foi identificar os elementos patrimoniais que temos, incluílos no plan para protexelos, porque ata agora non se tiñan en conta eses elementos nas explotacións forestais e o normal é que se producisen danos. Ninguén sabía que estaban e os maderistas e os mesmos propietarios, moitas veces por descoñecemento, destruían ou danaban elementos patrimoniais», relata. «Identificámolos, ensinamos á xente o que tiñamos alí. E recuperáronse, puxemos balados e sinalizáronse con carteis que explican o que hai alí», asegura Ferreño.
