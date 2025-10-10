El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha anunciado que el Concello de Oleiros ha enviado un requerimiento para derribar un muro de cinco metros de altura construido sin licencia frente a la playa de Naval.

El regidor ya había denunciado a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta y Costas del Estado esta construcción, que se había ejecutado «sin ninguna autorización» junto con otras «obras ilegales» cerca del arenal de Bastiagueiro. Un año después, y sin ninguna actuación por parte de las otras administraciones, el Concello ha decidido actuar contra una de estas.

«En Naval hay un muro que tenemos requerido al propietario» , explicaba García Seoane en un programa de la radio municipal. El regidor señalaba que el dueño del muro había comprado una finca cerca de la playa, «con una pendiente muy grande» y que la niveló llevando a cabo unos movimientos de tierras que acabaron cambiando las corrientes de agua de la zona, provocando escorrentías.

Este cambio en los terrenos acabó afectando directamente a una de las casas del entorno, que está pegada al muro. «Hay una casa que se derrumbó», dijo el regidor, que explicó que había sufrido por la escorrentía que va desde la paya hasta la rúa do Mar. «Se le metió agua y se derrumbó, hay sitios donde puedes meter una mano», resaltó el alcalde.

«Perjudicó a los dos vecinos que están debajo suya», acusó García Seoane que añadió que «no se podía hacer esta obra», ya que las construcciones de más de cinc metros de altura no están permitidas en el municipio. «Menos en un sitio que no lo requería», apuntaló el alcalde de Oleiros.

Según el Concello, este muro carecía de licencia para construirse y, además, estaría dentro de la zona de protección de Costas. Los vecinos ya se habían quejado anteriormente por las molestias provocadas por las obras.

En consecuencia el Ayuntamiento ha enviado al propietario de la parcela una notificación para que derribe el muro. «O tira el muro o se lo tiramos nosotros, cobrándole los gastos», declaró García Seoane.

Además de esta edificación, está pendiente de resolverse el futuro de una edificación en la playa de Bastiagueiro. Según el Ejecutivo local, la persona propietaria de la parcela ejecutó dos construcciones sin solicitar licencia al Ayuntamiento. Estas nuevas edificaciones cuenta con varias estancias y, además, se amplió una pérgola preexistente, de acuerdo con el Concello de Oleiros..