‘A fraga en perigo’, a escena hoy en Sada
El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acoge hoy, viernes 10 de octubre, la representación de A fraga en perigo. El espectáculo, dirigido a un público infantil, comenzará a las 18.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una obra escrita por Lino Braxe que recibió una mención de honra en el Premio Estornela de teatro infantil. Alexandre Bóveda Teatro es la compañía encargada de llevar a escena esta obra para concienciar sobre la importancia de proteger los bosques.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas