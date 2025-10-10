‘A fraga en perigo’, a escena hoy en Sada

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acoge hoy, viernes 10 de octubre, la representación de A fraga en perigo. El espectáculo, dirigido a un público infantil, comenzará a las 18.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una obra escrita por Lino Braxe que recibió una mención de honra en el Premio Estornela de teatro infantil. Alexandre Bóveda Teatro es la compañía encargada de llevar a escena esta obra para concienciar sobre la importancia de proteger los bosques.